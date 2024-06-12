“وضعنا الأسلاك الشائكة لحماية أنفسنا”.. ليلة قتل قادها “طفل الشيطان” في ولفرهامبتون الإنجليزية

تصدر طفلان يبلغ كل منهما 12 عامًا الأخبار في إنجلترا بعد إدانتهما بقتل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا يُدعى “شون سيزاهي”، باستخدام ساطور طوله 16 بوصة

كيف نفذ الطفلان جريمتهما؟

كان يعيش في برمنغهام، لكنه جاء من أنغيلا لتلقي العلاج من المياه البيضاء، لم يكن يعرف الطفلين”؛ قالت والدة الضحية للصحافة البريطانية. واستعرضت المحكمة كيف تم الاعتداء على الضحية بعد مناوشة بينه وبين أحد الأطفال، حيث تم ضربه وركله وطعنه بالساطور حتى الموت.

عبرت والدة الضحية عن حزنها العميق، وقالت إنها تأمل أن تتحقق العدالة. بينما قال والده: “أريد أن يتم الحكم عليهما بشكل عادل، لا أطلب أن يبقوا في السجن مدى الحياة، فقط أريد أن يكون الحكم عادلًا”.

كان الشيطان ووضعنا الأسلاك الشائكة لحماية أنفسنا

أحد السكان المحليين ضرح للصحافة بأن المتهم الأول كان “قطعة من الشر الخاصة وكأنه الشيطان”، حيث كان يرهب الجيران باستمرار، ويسرق الدراجات النارية ويضع الألعاب النارية في صناديق البريد.

وقال آخر من الجيران، في حديثه لصحيفة “التليجراف”، إنه اضطر لوضع أسلاك شائكة حول منزله لحمايته من هذا الشاب وعصابته، مضيفًا أن هؤلاء الشبان كانوا يتجمعون في الأزقة ليلًا لممارسة جرائمهم.

مطالبات بكشف هوية القاتلين الصغيرين

وقد انضمت شخصيات بارزة من الشرطة السابقة إلى دعوات لكشف هوية القاتلين عند الحكم عليهما الشهر المقبل. وقال بيتر بليكسي، الضابط السابق في متروبوليتان: “لا يوجد لدينا رادع كافٍ هذه الأيام، وهذا هو سبب تجول المجرمين في الشوارع بدون خوف. أحيانًا يكون الكشف عن الهوية مجديًا”.

وقال قائد الشرطة السابق داي ديفيز إن كشف هوية الجناة “يمكن أن يكون رادعًا للشباب الآخرين”، مضيفًا أنه “ثانيًا، سيظهر هؤلاء الأطفال الوحوش على حقيقتهم”.

ونشرت الشرطة صورة لأحد الجناة وهو يضع الساطور في بنطاله الرياضي قبل ساعات من الجريمة. وبعد الجريمة، تم انتقل إلى منزله حيث مسح آثار الدم من الساطور وأخفاه تحت سريره.

وتبقى عائلة الضحية في انتظار الحكم النهائي، وتأمل في أن تنال العدالة لأجل ابنهم الراحل.