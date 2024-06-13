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فريق التحرير

13 يونيو 2024

الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

محليات
الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 31، ونسبة الرطوبة 65، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 46 درجة مئوية، بينما الصغرى 32، ونسبة الرطوبة 35.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج فهو من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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