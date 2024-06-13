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فريق التحرير

13 يونيو 2024

242 مليون جنيه إسترليني مساعدة بريطانية إلى أوكرانيا.. “لإصلاح ما أفسدته الصواريخ الروسية”

دوليات
242 مليون جنيه إسترليني مساعدة بريطانية إلى أوكرانيا.. “لإصلاح ما أفسدته الصواريخ الروسية”

يعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال قمة مجموعة السبع التي تنطلق الخميس في إيطاليا عن مساعدة ثنائية جديدة لأوكرانيا تناهز قيمتها حوالى 242 مليون جنيه إسترليني (286.5 مليون يورو)، بحسب ما أعلن داونينغ ستريت ليل الأربعاء.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ هذه المساعدة ستساهم في “تلبية الاحتياجات الفورية على الأصعدة الإنسانية والطاقوية وتحقيق الاستقرار وإرساء الأسس لانتعاش اقتصادي واجتماعي وإعادة إعمار على المدى الطويل”.

وأضافت أنّ المساعدة تهدف بشكل خاص إلى إصلاح “بنى تحتية طاقوية حيوية” بعدما “عانت من الصواريخ والقصف الروسي في الأشهر الأخيرة”.

ونقل البيان عن سوناك قوله “يجب أن نكون مصممين ومبدعين في جهودنا لدعم أوكرانيا وإنهاء حرب بوتين غير الشرعية في هذه اللحظة الحرجة”.

وأضاف أنّ “المملكة المتّحدة ما زالت ظلّ في طليعة الاستجابة الدولية، كما كانت منذ البداية”.

وبحسب داونينغ ستريت، فقد قدّمت لندن لكييف من بدء الغزو الروسي في فبراير 2022 ما مجموعه 695 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الثنائية (822.5 مليون يورو).

وأوضح البيان أنّ هذه المبالغ خصّصت بالدرجة الأولى لبرامج إزالة الألغام ومشاريع إنسانية.

ويجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) من الخميس إلى السبت في بوليا جنوبي إيطاليا في قمّة سيشارك فيها جمع من الضيوف من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب داونينغ ستريت فإنّ لندن ستطالب خلال القمة باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة أوكرانيا. وتبلغ قيمة هذه الأصول في دول مجموعة السبع 285 مليار دولار (263 مليار يورو).

ويأمل قادة دول مجموعة السبع بالتوصّل إلى اتفاق حول هذا الموضوع خلال قمّتهم، لكنّ مصادر دبلوماسية أفادت في نهاية الأسبوع الماضي بأنّ هذا الموضوع لا يزال بحاجة لأن يتمّ التوافق حوله.

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