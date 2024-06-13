النفط يتراجع بنسبة 0.17% مع قرار الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس، مع استيعاب المستثمرين للأنباء التي أفادت بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اختار عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بظلالها على السوق.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.17% إلى 82.46 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 78.34 دولار.

وصعد الخامان القياسيان بنحو 0.8% في الجلسة السابقة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء وأرجأ موعد البدء في تخفيضات الفائدة إلى أواخر ديسمبر.