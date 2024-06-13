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13 يونيو 2024

أسعار الذهب تتراجع والأوقية تسجل 2329.50 دولار للأوقية

اقتصاد
أسعار الذهب تتراجع والأوقية تسجل 2329.50 دولار للأوقية

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً اليوم الخميس، في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، خلال آخر جلساته المخصصة للسياسة النقدية، عن مراجعة توقعاته بشأن سياسة أسعار الفائدة.

وقد خفض المجلس تقديراته إلى إجراء خفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو تعديل يقل عما كان متوقعاً في وقت سابق.

جاء هذا التعديل على الرغم من ملاحظة تباطؤ في وتيرة التضخم خلال شهر مايو.

في ضوء هذه التطورات، تراجعت قيمة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 2313.92 دولار للأوقية، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، فقد شهدت انخفاضاً أكبر، بنسبة 1.1% لتستقر عند سعر 2329.50 دولار للأوقية.

من جهته، حافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوم الأربعاء، مؤجلاً البدء في أي تخفيضات لأسعار الفائدة ربما إلى نهاية العام الجاري، في شهر ديسمبر.

يأتي ذلك في سياق تقييم صناع السياسة الذي يشير إلى استمرارية التضخم في مستويات مرتفعة.

وقد أوضحت بيانات التضخم الصادرة قبل الإعلان الرسمي للبنك المركزي الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ظل ثابتاً، دون أي زيادة على أساس شهري خلال مايو، مما دفع بعض المحللين إلى الإشارة إلى أن التوقعات المحدثة للبنك ربما كانت مدروسة بالفعل.

وفي سياق متصل، شمل التتاجع أيضاً المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% لتصل إلى 29.12 دولار للأوقية.

وبالمثل، انخفض سعر البلاتين بنسبة 1.8% ليصل إلى 946.70 دولار للأوقية، في حين هبط سعر البلاديوم بنسبة 1.2% ليستقر عند 895.57 دولار للأوقية.

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