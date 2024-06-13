بقيمة 56 مليار دولار.. مساهمو تسلا يوافقون على حزمة تعويضات ماسك ونقل المقر إلى تكساس

أعلن إيلون ماسك، أن غالبية مساهمي تسلا قد صوتوا بالموافقة على حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار له، بالإضافة إلى نقل المقر القانوني للشركة إلى ولاية تكساس.

وأكد ماسك عبر منصة “X”، أن التصويت كان بأغلبية كبيرة، مما يعزز موقف الشركة في مواجهة حكم محكمة ديلاوير الذي ألغى خطة تعويضات مماثلة في عام 2018.

يمثل هذا التصويت انتصارًا كبيرًا لماسك ومجلس إدارة تسلا، الذين راهنوا على مصداقيتهم للحصول على موافقة المساهمين، على الرغم من معارضة مستثمرين كبار مثل غلاس لويس وصندوق الثروة السيادي النرويجي.

يأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة لتسلا، حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 60٪ تقريبًا منذ ذروته في عام 2021، وذلك بعد أن بدأ ماسك في بيع أسهم بمليارات الدولارات لتمويل شراء تويتر جزئيًا، مما أثار مخاوف بشأن تركيزه على الشركة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية للتصويت في اجتماع يعقد بمقر تسلا في تكساس في وقت لاحق اليوم.