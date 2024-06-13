رسميًا.. باولو فونسيكا مدربًا لنادي ميلان لمدة 3 سنوات

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس.

وأوضح نادي ميلان عبر موقعه الرسمي بأنه المدرب البرتغالي سيرتبط بعقد مدته ثلاث سنوات مع النادي.

وولد باولو فونسيكا في نامبولا بموزمبيق في 5 مارس 1973، وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2005 في فريق الشباب في نادي إستريلا دا أمادورا قبل أن يتولى مناصب في الدرجات الأدنى في كرة القدم البرتغالية الاحترافية.

وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز مع باكوس دي فيريرا، الذي تأهل معه إلى الجولة الفاصلة لدوري أبطال أوروبا.

انضم إلى بورتو في عام 2013 وفاز بلقب كأس السوبر البرتغالي، وهو أول لقب له كمدرب.

بعد فترة في براغا، الذي قاده إلى لقب كأس البرتغال، انضم إلى شاختار دونيتسك حيث فاز بسبعة ألقاب وانتهى برقم قياسي بلغ 103 انتصارات في 139 مباراة.

في عام 2019، ظهر لأول مرة في كرة القدم الإيطالية عندما انتقل إلى نادي روما، والذي وصل معه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي في عام 2021.

وقد أنهى فونسيكا، المدير الفني لفريق ليل منذ صيف 2022، مهمته في فرنسا بعد موسمين ساهم فيهما مرتين في تأهل ليل إلى المسابقات الأوروبية.

https://x.com/acmilan/status/1801193624413081822