الأحساء الأعلى حرارة بالسعودية بـ 47 درجة والسودة الأقل بـ 28

سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم الخميس بـ 47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة في المملكة اليوم بـ 28 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.