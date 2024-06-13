إسرائيل تحجب 35 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن خصم حوالي 35 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ووفقًا لبيان صادر عنه، سيتم تحويل هذه الأموال إلى عائلات إسرائيلية التي فقدت أفرادها في هجمات فلسطينية.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تحذيرًا من أن سياسات الحكومة تجاه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قد تؤدي إلى انهيارها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت السلطة الفلسطينية بصرف 50% فقط من رواتب موظفي الخدمة المدنية في الشهر الماضي، بسبب قرار إسرائيل بحجب عائدات الضرائب المستحقة لها، والتي يتم جمعها من قبل الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات والصادرات الفلسطينية، وتعرف محليًا باسم “المقاصة”. تحصل إسرائيل بدورها على عمولة تبلغ 3% من هذه العائدات.

وتقدر إجمالي الإيرادات الشهرية من هذه العملية بنحو 220 مليون دولار، وتعتبر هذه الأموال المصدر الرئيسي للدخل للسلطة الفلسطينية التي تتخذ من مدينة رام الله مقرًا لها.