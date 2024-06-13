عمر الشريف.. صعود نجم وأفوله

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

13 يونيو 2024

عمر الشريف.. صعود نجم وأفوله

مقالات متخصصة
عمر الشريف.. صعود نجم وأفوله

منصور اليبهوني الظاهري

عمر الشريف، نجم السينما الذي سطع في سماء الفن العالمي. قصة حياته تمثل رحلة ملهمة من قاع المجهول إلى قمم الشهرة، ثم الهبوط إلى أحضان النهاية المأساوية. ولد في الإسكندرية عام 1932 باسم ميشيل شلهوب. منذ صغره، أظهر ميلا للفن، وتجلت مواهبه في المدرسة وظهر لأول مرة في السينما المصرية عام 1954 في فيلم “شيطان الصحراء”، لكن دوره في فيلم “صراع في الوادي” هو الذي سلط عليه الأضواء لأول مرة.

مع تقدمه في عالم السينما المصرية، لفت انتباه العديد بوسامته وأدائه الرائع، لكن كان دوره الأسطوري في فيلم “لورنس العرب” عام 1962 الذي جعله نجمًا عالميًا. بعد هذا الفيلم، حصد جوائز وترشيحات عدة، واتجهت إليه أنظار هوليوود، حيث استمر في تألقه بأفلام خالدة مثل “دكتور زيفاغو” و”فتاة مرحة”.

برغم نجاحاته الكبرى، عانى عمر شريف من تحديات كبيرة على المستوى الشخصي. زواجه من القديرة فاتن حمامة، الذي انتهى بالطلاق، ترك أثرًا عميقًا في حياته. ومن ثم جاءت مشكلاته المالية وإدمانه على المقامرة التي أثرت سلبًا على مسيرته المهنية والشخصية في آن واحد.

مع تقدم العمر، تقلصت فرصه في العمل وبدأت أضواء هوليوود التي كانت تلمع باسمه في الماضي تخفت تدريجياً. بات النجم العالمي الذي كان محاطًا بالعشرات، يشعر بالوحدة والعزلة. مرض الزهايمر الذي أصابه في سنواته الأخيرة جعله شبه غائب عن الحياة التي عاش فيها بكل زخم.

رحل شريف في 2015 إثر أزمة قلبية، وهو الرجل الذي عاش حياة مليئة بالأضواء والأحداث، رحل وحيدًا بعيدًا عن بريق الشهرة والنجومية. هذه القصة الحقيقية ليست فقط عن صعود نجم وسقوطه، بل هي درس واقعي عن حقيقة الحياة التي تتجسد في زوال كل شيء مع الزمن.

إن قصة عمر شريف تحمل في طياتها الحقيقة الأزلية: كل ما يرتفع قد يسقط. قدم لنا مثالًا حقيقيًا على أن مسيرة الإنسان، مهما بلغت من التألق، قد تتعرض لانحدارات مفاجئة، وأن الحياة في مجملها سلسلة من النجاحات والإخفاقات، وحتى أكثر النجوم تألقًا يمكن أن يخفت بريقه في النهاية.

 

تابعنا: