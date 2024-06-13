تصل لـ 72 درجة على الأسطح.. “الصحة” تصدر تحذيرًا للحجاج بسبب الحرارة في المشاعر المقدسة حج 2024

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تحذيرًا للحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، والتي تصل لـ 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية.

وأوضحت الوزارة، أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

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وأشارت إلى أن موسم الحج هذا العام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج.

ودعت وزارة الصحة، الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة من الساعة الـ 11 صباحًا إلى الـ 3 مساءً.