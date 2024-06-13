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فريق التحرير

13 يونيو 2024

بدء تلقي طلبات التنفيذ لموسم الحج.. 720 ريالًا سعوديًا سعر سندات الهدي والأضاحي

حج 2024
بدء تلقي طلبات التنفيذ لموسم الحج.. 720 ريالًا سعوديًا سعر سندات الهدي والأضاحي

بدء مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، اعتبارًا من اليوم الخميس في تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام 1445هـ.

وأوضح المشروع في بيان له اليوم الخميس، أنهم أتم الاستعدادات والتجهيزات في مواقع أداء النسك وسط إجراءات صحية.

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وشدد على تنفيذ نسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات خلال موسم حج هذا العام، وإجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية كافة الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل، وللتسهيل على حجاج بيت الله الحرام ولعموم المسلمين في أنحاء العالم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع.

وأشار إلى أنه تم بناء شراكات مع وزارة الحج والعمرة “المسار الإلكتروني، ومصرف الراجحي، ومنصة إحسان، والبريد السعودي، وبنك البلاد، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ويمكن الشراء مباشرة من منصة أضاحي من خلال الرابط: www.adahi.org.

وحدد المشروع، سعر سندات “الهدي والأضاحي” لموسم الحج الحالي عند 720 رالاً سعوديًا.

وأكدت إدارة المشروع الحرص على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدو .

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