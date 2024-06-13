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فريق التحرير

13 يونيو 2024

بوروسيا دورتموند يُعلن رحيل مدربه

رياضة
بوروسيا دورتموند يُعلن رحيل مدربه

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، عن رحيل إدين ترزيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس.

ونشر نادي بوروسيا دورتموند عبر موقعه الرسمي المدرب البالغ من العمر 41 عامًا، من بوروسيا دورتموند إنهاء عقده على الفور.

وفاز إدين ترزيتش بكأس ألمانيا مع بروسيا دورتموند في عام 2021، وفاز بالوصيف في عام 2023 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2024.

ونشر الموقع الرسمي رسالة ترزيتش والتي جاءت كالتالي: “عزيزي بوروسيا، على الرغم من أن الأمر يؤلمني حقًا الآن، أود أن أبلغك بأنني سأغادر دورتموند اعتبارًا من اليوم”.

وتابع: “لقد كان شرفًا كبيرًا أن أتمكن من قيادة هذا النادي العظيم للفوز بكأس ألمانيا ومؤخرًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد طلبت من المسؤولين إجراء محادثة بعد المباراة النهائية في ويمبلي لأنه بعد تسع سنوات في دورتموند، بما في ذلك ست سنوات في الفريق التدريبي وسنتين ونصف كمدرب رئيسي، لدي شعور بأن إعادة التشغيل القادمة ستكون مصحوبة بفترة جديدة”.

وأضاف: “ينبغي أن يكون الرجل على الهامش، أي شخص يعرفني يعرف أنه خلال عملية اتخاذ القرار هذه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك قلبان ينبضان في صدري، لكن حتى بعد مناقشات مكثفة، لم يتغير شعوري الأساسي، أتمنى دائمًا الأفضل لبوروسيا دورتموند وأقول لك شكرًا وداعًا”.

 

 

 

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