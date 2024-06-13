الحرس الوطني يجهز 5 عيادات ومركزًا للإجهاد الحراري لخدمة الحجاج في منى وعرفة

أنهت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تجهيزاتها الطبية في المشاعر المقدسة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج.

تم تجهيز المواقع الطبية بعيادات متكاملة ومركز متخصص للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس في منى وعرفة، مع الاستعانة بأكثر من 250 موظفًا وممارسًا صحيًا.

أكدت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على جهوزية فرق الطوارئ المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الطارئة والدعم في مواقع الجمرات بمنى وجبل الرحمة بعرفة، مما يعزز من الكفاءة في التعامل مع الحالات الطارئة خلال الحج.

تشتمل الفرق الطبية أطباء في تخصصات حيوية متعددة، منها العناية المركزة، القلب، الطوارئ، الباطنة، الجراحة، النساء والولادة، جراحة العظام، طب الأسرة والمجتمع، ومكافحة العدوى.

كما تشمل التجهيزات 5 عيادات في منى، 26 سريرًا للتنويم تشمل أسرة العناية المركزة، غرف عزل للأمراض المعدية، غرفة للعمليات الصغرى والضماد، وعيادة للأسنان، كما تتوفر أيضًا خدمات صيدلية، مختبر، وأشعة لدعم الخدمات الطبية المقدمة.

وللعام الثاني، تشارك الشؤون الصحية في مركز الإجهاد الحراري وضربات الشمس بعرفة، الذي يضم 20 سريرًا مجهزًا بأحدث التجهيزات ونظام توزيع الهواء ورذاذ الماء المصمم لتغطية كافة أجزاء جسم المصاب، إلى جانب عيادات للرجال والنساء وصيدلية خارجية لتقديم الأدوية اللازمة.