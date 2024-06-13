1234 صفقة بالبورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية، اليوم الخميس، 1234 صفقة بقيمة تخطت حاجز الـ 1.33 مليار ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 4.55 مليون متر مربع.

وكان أعلى سعر سجل للمتر اليوم 26629 ريالاً، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع الواحد 293 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي دقله في حريملاء قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم، بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 139.7 مليون ريال.

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وجاء في القائمة حي نمار في الرياض بقيمة صفقات بلغت أكثر من 43.8 مليون ريال، ثم حي الحمراء في الجبيل بقيمة أكثر من 40 مليون ريال، يليه حي النرجس بالرياض بأكثر من 37.5 مليون ريال، يليه العارض بالرياض بقيمة صفقات تجاوزت الـ 34.7 مليون ريال.