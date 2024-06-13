قبل إجازة عيد الأضحى.. “تاسي” ينهي جلسات الأسبوع على انخفاض 1.31%

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسات الأسبوع اليوم الخميس منخفضًا بمقدار 152.88 نقطة بنسبة 1.31%، وأغلق عند مستوى 11,498.93 نقطة، قبل إجازة عيد الأضحى.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الخميس، أكثر من 403.3 مليون سهم بقيمة متداولة تجاوزت الـ 11 مليار ريال، عبر تنفيذ 653.4 ألف صفقة.

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وكانت “تداول السعودية” أعلنت أن إجازة عيد الأضحى سوف تبدأ بنهاية يوم الخميس 07 ذو الحجة 1445هـ الموافق 13 يونيو الجاري، وسيتم استئناف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 17 ذو الحجة 1445هـ الموافق 23 يونيو الحالي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت سوق الأسهم الرئيسي اليوم ارتفاع أسهم 62 شركة، تصدرهم شركات رسن وتالكو وأم آي إس والكابلات السعودية وتشب، بنسب تراوحت بين 30 إلى 4.92%.

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وتراجع سهم 165 شركة، من إجمال الشركات المدرجة في السوق البالغ عددهم 238 شركة، تصدرهم شركات سماسكو وأكوا باور ومياهنا وسبكيم العالمية ومجموع صافولا.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو” جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.39% بمقدار 104.55، وأنهى الجلسة عند مستوى 26,753.99 نقطة.