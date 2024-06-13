نقلوا 124 شخصًا دون تصاريح.. “الداخلية” تصدر قرارات إدارية بحق 26 مخالفًا لأنظمة الحج

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارات إدارية بحق 26 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 124 مخالفًا ليس لديهم تصريح بالحج.

وأوضحت الوزارة، أن المخالفين هم 9 وافدين و17 مواطنًا، مشيرة إلى أن العقوبات تضمنت السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

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وأشارت إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة 5 مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.