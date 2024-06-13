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فريق التحرير

13 يونيو 2024

مدتها 20 عامًا.. “أرامكو” توقع اتفاقية مع “نيكست ديكيد” لشراء الغاز الطبيعي المُسال

اقتصاد
مدتها 20 عامًا.. “أرامكو” توقع اتفاقية مع “نيكست ديكيد” لشراء الغاز الطبيعي المُسال

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، شركة نيكست ديكيد كوربوريشن “نيكست ديكيد” اليوم الخميس، عن توقيع شركات تابعة لهما اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت “أرامكو” في بيان لها اليوم الخميس، أنها تتوقع بموجب شروط الاتفاقية المبدئية، أن تشتري 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال على مدى 20 عامًا، وفقًا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال.

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وتجري كلٌّ من أرامكو السعودية و”نيكست ديكيد” حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة، ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة.

بدوره، أكد الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر النعيمي، أن أرامكو تتطلع للمضي قدمًا لوضع اللمسات النهائية مع “نيكست ديكيد” على شروط اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال، بينما تواصل جهودتا لبحث فرص توسيع وجودها في أسواق الطاقة العالمية.

وقال النعيمي: “نعتقد بأن الغاز الطبيعي المُسال سيؤدي دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة والفعالة”.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نيكست ديكيد، مات شاتزمان، عن سعادته للتوصل إلى اتفاقية مبدئية مع أرامكو السعودية لتوريد الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى توسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المُسال.

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وقال: “ونحن نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال مع أرامكو السعودية واستكشاف فرصٍ جديدة معًا”.

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