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فريق التحرير

13 يونيو 2024

نجم آرسنال على رادار الدوري السعودي

رياضة
نجم آرسنال على رادار الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن خوض مسئولو صندوق الاستثمار السعودي المفاوضات مع لاعب آرسنال توماس بارتي، من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وسينتهي عقد بارتي مع أرسنال في شهر يونيو 2025 ولن يتم تمديد عقده مرة آخرى.

وأشارت TEAMtalk إلى أن مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة اتصلوا ببارتي مرة أخرى، والذين يأملون في التفاوض على الشروط قبل انتقال صيفي محتمل.

وأوضحت بأن بارتي أظهر رغبة في بدء تجربة جديدة في مكان آخر، وبالتالي فهو منفتح على المقترحات، كما كان في العام الماضي عندما كان الهلال والأهلي ويوفنتوس يطاردون خدماته.

وأكدت بأن بارتي سيدخل قريبًا العام الأخير من عقده، لذلك سيكون أرسنال حريصًا على بيعه هذا الصيف، حتى يتمكنوا من استرداد حتى مبلغ صغير من رسوم نقله الأصلية البالغة 45 مليون جنيه إسترليني.

 

 

 

 

 

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