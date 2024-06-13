مدرب النصر يرغب في الاستغناء عن ثنائي الفريق

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، الاستغناء على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وكشفت صحيفة الرياضية عن رغبة كاسترو في إبعاد نواف بوشل، الظهير الأيمن، وعبد المجيد الصليهم، لاعب الوسط، عن قائمة الفريق للموسم المقبل.

وأكدت الرياضية بأن النصر يتجه إلى بيع المتبقي من عقد بوشل في حال وصول عرض مادي جيد، بينما قرر إبعاد الصليهم بالإعارة، أو الرحيل النهائي.

وكان بوشيل انضم لصفوف نادي النصر في يناير 2023، وشارك مع العالمي في 33 مباراة، بينما انضم الصليهم في الميركاتو الشتوي لعام 2020، وخاض مع الفريق 106 مباراة، وأحرز خلالهم سبعة أهداف، وصنع خمسة آخرين.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.