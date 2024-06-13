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فريق التحرير

13 يونيو 2024

“السياحة” تعالج 1650 شكوى بالتزامن مع موسم الحج

حج 2024
“السياحة” تعالج 1650 شكوى بالتزامن مع موسم الحج

أكدت وزارة السياحة، جاهزية المركز الموحد 930، لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، مبينةً أن المركز تلقى خلال الفترة الأخيرة ما يقارب الـ 2600 شكوى واستفسار على مرافق الضيافة ووكالات السفر والسياحة في العاصمة المقدسة، حيث قامت الوزارة بمعالجة 1650 شكوى واستفسار واردة للمركز.

وأوضحت الوزارة أن المركز يقدم خدماته على مدار الـ 24 ساعة طوال فترة موسم الحج وجميع أيام العام، لاستقبال الملاحظات والشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المقدمة من مرافق الضيافة ووكالات السفر والسياحة، مؤكدة حرصها على التفاعل مع كل ما يرد إلى المركز بسرعة وفاعلية، مبينةً أن المركز يعد أحد أهم الوسائل الفاعلة لضمان تقديم أفضل الخدمات من قبل مرافق الضيافة وذلك حرصًا على تأدية ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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