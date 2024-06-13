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فريق التحرير

13 يونيو 2024

تقارير تكشف موقف كيسيه من الرحيل عن الأهلي

رياضة
تقارير تكشف موقف كيسيه من الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي من الرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وشارك كيسيه مع الأهلي في 33 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكشفت صحيفة الرياضية بأن كيسيه تلقى اتصالات شفهية من أندية إيطالية لرحيله عن الأهلي، ولكنه رفض وأبدى رغبته في الاستمرار مع الراقي.

وأشارت الرياضية إلى أن كيسيه فضل استمراره وأبدى رغبته في تجديد عقده مع الأهلي حتى 2028 المقبل.

وكان كيسيه أنضم لصفوف الأهلي، في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

 

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