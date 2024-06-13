تقارير تكشف موقف كيسيه من الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي من الرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وشارك كيسيه مع الأهلي في 33 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكشفت صحيفة الرياضية بأن كيسيه تلقى اتصالات شفهية من أندية إيطالية لرحيله عن الأهلي، ولكنه رفض وأبدى رغبته في الاستمرار مع الراقي.

وأشارت الرياضية إلى أن كيسيه فضل استمراره وأبدى رغبته في تجديد عقده مع الأهلي حتى 2028 المقبل.

وكان كيسيه أنضم لصفوف الأهلي، في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.