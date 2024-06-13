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فريق التحرير

13 يونيو 2024

النصر يحدد قيمة بيع تاليسكا

رياضة
النصر يحدد قيمة بيع تاليسكا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تحديد النصر، قيمة “بيع” البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

تاليسكا انضم إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ قبل أن يجدد عقده مؤخرًا، حتى 30 يونيو من عام 2026.

أعلنت صحيفة “صباح” التركية، عن تسهيلات كبيرة من الإدارة النصراوية؛ لـ”بيع” عقد أندرسون تاليسكا، إلى أي فريقٍ آخر.

الصحيفة كشفت مساء اليوم الخميس، عن أن النصر وافق على بيع اللاعب، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو؛ وسط اهتمام كبير للغاية من فنربخشه التركي؛ للتوقيع معه.

وشددت الصحيفة، على أن فنربخشه مستعد لدفع المبلغ الذي حدده النصر؛ إلا أن العقبة الوحيدة، هي راتب تاليسكا “الضخم”، والذي يُقدر بـ12 مليون يورو.

وأشارت إلى أن تاليسكا، إذا وافق على تقليل راتبه السنوي، من 12 إلى 7 ملايين يورو؛ فإن النادي التركي الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ سيحسم الصفقة فورًا.

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