محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف أوروبا بفلسطين سيؤثر على إسرائيل

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

13 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف أوروبا بفلسطين سيؤثر على إسرائيل

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف أوروبا بفلسطين سيؤثر على إسرائيل

الوئام – خاص

لا يزال قطار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتواصل، حيث تستعد مالطا لاتخاذ خطوة مماثلة للنرويج وإسبانيا وأيرلندا، وسلوفينيا للاعتراف بدولة فلسطين، رفضًا لجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

مالطا ستعترف بفلسطين

ومن جانبه ثمن الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الاعترافات الأوروبية الأخيرة بالدولة الفلسطينية، حيث من المقرر أن تنضم مالطا لركب المعترفين بالدولة الفلسطينية.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هذا دليل على أمر واحد هو أن العالم سئم من الصراع وهو انتصار للدماء الفلسطينية وليس كما يروج الاحتلال أنه يحرض على الإرهاب وهذه الاعترافات تأتي انتصارا للدم الفلسطيني الذي نزف في غزة وبالتالي كان العالم يدرك أنه كان مخطئًا في تقديم الدعم لإسرائيل فقط، حيث استغلت تل أبيب تلك الأمور في ارتكاب المجازر داخل غزة.

وتابع الأكاديمي والسياسي الفلسطيني: “الاتحاد الأوروبي قبل شهرين ناقش الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن تم تأجيل ذلك أكثر من مرة وهناك مطالبات من فرنسا حيال الأمر ولكن فرنسا تطالب ببعض الإصلاحات من السلطة الفلسطينية ومن الرئيس الفلسطيني أبو مازن وحتى نوعية الإصلاحات التي طلبت من الرئيس الفلسطيني لم تكن أزمة”.

تؤثر على إسرائيل

واستكمل “الرقب”: “وعلى الرغم من أن تلك الاعترافات يمكن أن تكون معنوية وسياسية أكثر منها قانونية ولكن الاحتلال يسجل هذه الاعترافات فجميعها تؤثر على مكانة إسرائيل بالطبع”.

تابعنا: