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فريق التحرير

13 يونيو 2024

“سامسونج” تقدم أول تلفاز ورقي إلكتروني ملوّن.. صديق للبيئة وموفّر للطاقة

منوعات
“سامسونج” تقدم أول تلفاز ورقي إلكتروني ملوّن.. صديق للبيئة وموفّر للطاقة

كشفت “سامسونج” عن أحدث ابتكاراتها في مجال التكنولوجيا خلال معرض “InfoComm 2024” في لاس فيغاس، وهو تلفاز ورق إلكتروني ملوّن يُعد نقلة في عالم اللافتات الرقمية.

يُدمج تلفاز سامسونج الورقي الإلكتروني الملون تقنية الحبر الرقمي مع تقنية الورق الإلكتروني الكاملة الألوان لخلق شاشة عرض عالية الدقة تُقدم بديلاً واعيًا بالبيئة للطرق الترويجية التقليدية.

تستهلك شاشة التلفاز طاقة منخفضة للغاية، بل لا تستهلك أي طاقة عند عرض صورة ثابتة، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة ويُساعد على خفض تكاليف التشغيل.

وتتميز شاشة التلفاز بدقة وضوح 2560×1440 بكسلًا وعرض ما يصل إلى 60 ألف لون، مما يُتيح عرض محتوى غني بالألوان وواقعي يجذب انتباه الجمهور.

ويأتي التلفاز بسماكة قدرها 17.9 ملم ووزنه 2.9 كجم دون البطارية، مما يجعله سهل التركيب والنقل.

يُمكن عرض المحتوى المحمل مسبقًا عبر وحدة التخزين الداخلية بسعة 8 جيجابايت، كما يمكن توصيل التلفاز عبر البلوتوث والشبكة اللاسلكية وموصلين USB-C.

ويُمكن تركيب التلفاز في أماكن مختلفة، بما في ذلك السقف أو الطاولة أو الحائط، مما يُتيح للشركات والمعلنين عرض المحتوى بشكل فعال في مواقع متعددة.

يُعدّ تلفاز سامسونج الورقي الإلكتروني الملون مثاليًا للاستخدام في مختلف المجالات، بما في ذلك:

المكاتب: لعرض المعلومات والإعلانات الداخلية.

مراكز التسوق: لعرض عروض المنتجات والخدمات.

متاجر البيع بالتجزئة: لعرض عروض الترويج والمعلومات عن المنتجات.

الأماكن العامة: لعرض المعلومات العامة والإعلانات.

وأعربت “سامسونج” عن حماسها لإطلاق هذا المنتج الجديد، مؤكدةً على أنه يُمثل خطوةً هامةً نحو مستقبل أكثر استدامة للترويج الرقمي.

وتعتزم إطلاق تلفازها الورقي الإلكتروني الملون مع تطبيق مخصص يمكنه إدارة المحتوى عبر الشاشة بسهولة، كما يمكن إدارة التلفاز عن بُعد في الوقت الفعلي من خلال حل Samsung VTX.

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