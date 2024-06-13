مواطنون لـ”الوئام”: أسعار الأضاحي تجاوزت الـ 2200 ريال.. ومربو الماشية: التكاليف وذبح الإناث سبب الزيادة

عبد العزيز إبراهيم – حفر الباطن

يشهد سوق الأنعام في محافظة حفر الباطن، وهو أكبر سوق للماشية في السعودية والخليج، ارتفاعًا هائلًا في أسعار الأضاحي، حيث وصلت هذا العام إلى مستويات تجاوزت 2200 ريال، وهو ارتفاع لم يشهده السوق من قبل منذ سنوات طويلة.

عدد من المواطنين والمربين، تحدثوا لـ”الوئام”، عن أسباب هذا الارتفاع الملحوظ، إذ عبر المشترون عن استغرابهم من هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الأضاحي، الذي يتراوح بين 1700 ريال و2400 ريال والبعض يتجاوز ذلك، خاصةً وأن حفر الباطن تعتبر المورد الرئيسي للماشية لمدن السعودية ودول الخليج، نظرًا لكونها منطقة الرعي الرئيسية و”عاصمة الربيع”، ورغم أن فصل الربيع هذا العام كان طويلًا ومميزًا، مما أدى إلى خفض تكاليف الأعلاف للمربين، وبالتالي، فإن الزيادة تظهر غير مبررة.

على الجانب الآخر، أرجع المربون والمستثمرون هذا الارتفاع إلى ذبح الإناث وزيادة الطلب على الأضاحي المحلية مقارنة بالمستوردة، إلى جانب الطلب الكبير من مدن السعودية، بما يصل يوميًا إلى قرابة 6000 رأس من الأغنام تُنقل إلى أسواق الأنعام في المدن الأخرى وبعض دول الخليج.

وأشاروا إلى الجهود المكثفة في تربية المواشي وتجهيزها للبيع في وقت الأضاحي، مما يتطلب منهم تكاليف عالية تجعل رفع الأسعار يحقق ربحًا يعوضهم عن هذا الجهد الطويل بحسب رأيهم.

الجدير بالذكر أن الأضحية سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بحسب ما رآه غالبية أهل العلم. كما أن الأصل في ذبح الأضاحي ليس التفاخر وإنما التقرب بها إلى الله، ولذا فقد أكد العلماء أن الفقير وغير القادر معفى من عبء الاقتراض لشرائها، كما ثبت عن أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما لم يضحيا كراهة أن يُقتدى بهما، فيظن من رآهما أنها واجبة حتى ولو كانت تكلفتها فوق قدرته المادية.