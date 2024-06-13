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فريق التحرير

13 يونيو 2024

دعوى قضائية تتهم إيلون ماسك بالتحرش بالموظفات.. شهادات صادمة

منوعات
دعوى قضائية تتهم إيلون ماسك بالتحرش بالموظفات.. شهادات صادمة

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا يزعم فيه أن إيلون ماسك تصرف بشكل غير لائق مع موظفات في شركة SpaceX.

زعمت متدربة أن ماسك عرض عليها المال مقابل علاقة غير شرعية بعد حفلة في عام 2016. وقالت إنّه تم تعيينها لاحقًا في منصب في SpaceX، لكنها غادرت الشركة بعد ذلك بوقت قصير بسبب سلوك ماسك.

زعمت موظفة أخرى في SpaceX أن ماسك لمسها بشكل غير لائق في عام 2014. قالت إنّه تم الترويج لها بعد الحادث، لكنها شعرت بعدم الارتياح للعمل مع ماسك وطلبت نقلاً إلى قسم آخر.

وزعمت مضيفة طيران كانت تعمل في SpaceX في عام 2016 أن ماسك عرض عليها حصانًا مقابل ممارسة الجنس. قالت إنّه تم تسويتها مع SpaceX بعد الحادث بمبلغ 250 ألف دولار.

لاقت المزاعم اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا وردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. عبّر بعض الأشخاص عن دعمهم لماسك، بينما اعتقد البعض الآخر أن المزاعم خطيرة ويجب التحقيق فيها.

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