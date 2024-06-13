مبابي يثير الذعر في معسكر فرنسا

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن تدريبات منتخب فرنسا قبل أيام قليلة من مواجهة نظيره النمساوي، في أولى مواجهات منتخب الديوك، في بطولة يورو 2024.

وقالت شبكة “مونت كارلو” الفرنسية، إن مبابي لم يشارك في التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا، والتي جاءت بحضور جماهيري وصل إلى 4 آلاف متفرج، واكتفى بالعمل داخل صالة الألعاب الرياضية، واكتفى بالخروج إلى الملعب لمشاهدة المران عقب انتهائه من التدريبات البدنية داخل الصالة.

ويبدأ منتخب الديوك، مشواره في بطولة يورو 2024، أمام نظيره النمساوي، والمقرر لها في العاشرة من مساء الاثنين المقبل.