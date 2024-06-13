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فريق التحرير

13 يونيو 2024

الرئيس المصري يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة فيه

حج 2024
الرئيس المصري يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة فيه

زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الخميس، إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي، والتشرف بالسلام على الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

واستقبل الرئيس السيسي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

 

 

 

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