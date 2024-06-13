5 طرق لاستغلال أوقات فراغ الأطفال خلال الإجازة الصيفية

الدكتور محمد عبدالله – أخصائي التربية السلوكية والنفسية وثقافة الأطفال

يحتار الكثير من الأسر مع قدوم الإجازة الصيفية، إذ يبحثون عن استفادة جيدة من الإجازة، دون أن يكون وقتها كله ضائعا بين مشاهدة القنوات التلفزيونية، أو الهواتف المحمولة ومتابعة الألعاب المختلفة، أو السهر لأوقات متأخرة من الليل.

وتؤمن العديد من الأسر بضرورة استغلال أوقات الفراغ لدى الأطفال في فترة الإجازة، في تنمية مهاراتهم وصقل قدرتهم على مواجهة المستقبل وتحدياته.

ومن الضروري لكل أسرة، أن يتولى الأب والأم -قدر المستطاع- تنظيم أوقات الفراغ في فترة الإجازة للأطفال، حتى لا تصاب مهارات أطفالهم التعليمية بالتعطل ونسيان ما حصّلوه من علم خلال فترة الدراسة.

ومن المهم استغلال فترة الإجازة للأطفال في تبني أنشطة زراعية منزلية، بزراعة شجيرات مثمرة، ومساعدة الأب والأم أطفالهما في هذا النشاط، أيضا يمكن استغلال أوقات فراغ الأطفال في القراءة والاطلاع، وزيادة الحصيلة العلمية واللغوية للطفل، وذلك بعيدا عن إدمان مشاهدة التلفاز، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الأقارب والأصدقاء الزيارات بصحبة الأطفال، لزيادة علاقات الطفل بالآخرين، وجعله محبا للمجتمع، وينشأ في وسط اجتماعي مقبل على فعل الخير وصلة الرحم.

هناك أيضا إمكانية لاستغلال أوقات فراغ الطفل بالإجازة، عن طريق تعلم البرامج المفيدة على الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا، وكذلك من الممكن إشراك الأطفال في أداء بعض الأعمال المنزلية المناسبة لسنّهم، دون أن تكون مرهقة بدنيا.