موسكو تندد بـ”قرض المليار يورو لأوكرانيا”: خطة مجموعة السبع لها عواقب وخيمة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

13 يونيو 2024

موسكو تندد بـ”قرض المليار يورو لأوكرانيا”: خطة مجموعة السبع لها عواقب وخيمة

دوليات
موسكو تندد بـ”قرض المليار يورو لأوكرانيا”: خطة مجموعة السبع لها عواقب وخيمة

انتقدت موسكو القرض الذي خصصته دول مجموعة السبع لأوكرانيا بقيمة مليار يورو، والذي من المقرر تمويله من عائدات الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن “استخدام الأموال المسروقة فعليا من روسيا في المغامرات الحربية التي يقوم بها نظام كييف، أمر إجرامي وخبيث ويمثل صفعة أخرى للقانون الدولي”، وتوعدت برد فعل روسي “مؤلم” لبروكسل.

وقالت زاخاروفا إن خطة دول مجموعة السبع ستكون لها عواقب وخيمة، مضيفة أن مثل هذه المبادرات تزيد من تقويض النظام المالي العالمي وتؤدي إلى أزمات مدمرة.

وأضافت أن الخطة سيكون لها أيضا تبعات مباشرة على الشركات الأوروبية في روسيا.

وتابعت: “هناك ما يكفي من الممتلكات ورأس المال الأوروبي (في روسيا)، كما تعلمون – وأشار متحدثون باسم حكومتنا لذلك عدة مرات”، وألمحت إلى إمكانية مصادرة هذه الممتلكات.

وكان رد فعل الكرملين في البداية على قرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أكثر حذرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا ستتابع قمة مجموعة السبع بصورة وثيقة للغاية، دون التعليق على القرارات المحتملة التي ترددت شائعات عنها مسبقا.

وتوصلت قمة المجموعة اليوم لاتفاق على إقراض أوكرانيا 50 مليار دولار باستخدام أموال الفوائد من أصول الدولة الروسية المجمدة في خطوة تظهر دعما كبيرا لكييف.

تابعنا: