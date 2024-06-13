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13 يونيو 2024

حليمة درويش لـ”الوئام”: النسخة الثالثة من “الشريك الأدبي” تجربة واعدة لنشر الثقافة

منوعات
حليمة درويش لـ”الوئام”: النسخة الثالثة من “الشريك الأدبي” تجربة واعدة لنشر الثقافة

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، التابعة لوزارة الثقافة، عن فوز 12 شريكا أدبيا، توزعت جوائزهم بناء على 3 فئات (أ، ب، ج)، واعتمدت المنافسة بين الشركاء الأدبيّين على أدائهم خلال فترة المنافسة التي امتدّت لتسعة أشهر، وذلك من ناحية نوعيّة فعاليّاتهم، وجودتها وتنوُّعها وملاءَمتها للزوّار، بمتابعة فريق المبادرة لأداء الشركاء خلال العام؛ لتقوم بعد ذلك لجنة تحكيمٍ متخصصة بفرز النتائج واختيار الفائزين، وفقا للمعايير التي تَنتهِجُها المبادرة.

في السياق، تقول حليمة بن درويش، كاتبة وشاعرة وصاحبة العديد من الإصدارات الأدبية: “في ختام هيئة الأدب والنشر والترجمة للنسخة الثالثة من ’مبادرة الشريك الأدبي’، تتجلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز المشهد الثقافي عاما بعد آخر، إذ إنها استطاعت أن تحول الفرد الكائن من مجرد الوجود الطبيعي إلى الوعي بهذا الوجود، من خلال جعل الثقافة والمشاركة فيها وتلقيها سلوكا اعتياديا وأسلوبا للحياة”.

وتضيف حليمة بن درويش، في حديث خاص لـ”الوئام”: “جاء هذا الختام في الرياض بقصر الثقافة، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان، ومدير عام الإدارة العامة لقطاع الأدب خالد الصامطي، ليكون احتفاءً بالأدب والثقافة وبالشركاء الأدبيين، في ظاهرة تُعزز من أهمية ودور المقاهي في النهوض بالوعي العام نحو الحركة الثقافية بالسعودية، والمشاركة فيها، ونقلها عبر الأجيال، كديمومة قادرة على إنتاج نفسها بطرق متعددة ومبتكرة، لكل أفراد المجتمع”.

وتتابع الكاتبة والشاعرة: “واستطاعت تجربة الشريك الأدبي استعادة دور المقاهي؛ كصالونات أدبية ومحطات لنشر الثقافة وتداول المعرفة والأدب والفلسفة والترجمة والشعر وكل فنون ومجالات المعرفة، وكسر حاجز العزلة التي تشكّلت بين مرتادي المقاهي من المجتمع والأدب، فكانت الانطلاقة، ليستعيد الكتاب دوره في الأنشطة اليومية للناس، ويكون حاضرا في حياتهم اليومية؛ فيكفي أن تكون زائرا لأحد مقاهي الشريك الأدبي، وستجد نفسك غارقا أمام دهشة ما يُقدم، وأن يستثير ذلك فضولك، لتسمع وتسأل وتتطلع وتراقب وتشاهد عن قربٍ ما يحدث، وهذا ما تسعى له مبادرة الشريك الأدبي في جعل المقاهي جزءا حاضرا وبقوة، وعنصرا من عناصر تشكيل الوعي لدى عامة الناس، وألّا يكون حصرا على الفئات النخبوية، بل تعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وخلق جيل واعٍ ومدرك على التعاطي مع هذه القيمة كأسلوب حياة يومي”.

حليمة درويش ترى أن “تجربة ’الشريك الأدبي’ تترجم نجاح هيئة الأدب والنشر والترجمة وقدرتها على استقطاب المقاهي، بزيادة المشاركين من 40 مقهى في النسخة الثانية للعام الماضي، والوصول إلى 80 مقهى في نسختها الثالثة هذا العام، كما أن لها دلالة واضحة على فهم المشاركين ووعيهم بأهمية أدوارهم ورغبتهم في صناعة الحدث والمشاركة فيه، وتوزّعت مقاهي الشريك الأدبي على 13 منطقة إدارية و29 مدينة داخل السعودية، كل هذا لنشر الثقافة بأسلوب منافس خلاق ومبتكر وإبداعي”.

وتستطرد صاحبة العديد من الإصدارات الأدبية: “تميزت النسخة الثالثة لمبادرة الشريك الأدبي بعرض أسماء مرشحي الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، ثمّ الإعلان عن الفائزين، وذلك في الفئات الثلاث (أ، ب، ج)، وفق معايير لجنة تحكيم مختصة، خاضعة تلك المعايير للجودة والتنوع وملاءمة الفعاليات المقدمة للزائرين، وفي بيئة تنافسية، أظهرت كفاءات وبرزت تنوعا جميلا أغنى الساحة الثقافية وأضاف لها، وهذا الترشيح الذي سبق إعلان الفائزين كان له تأثيره النفسي والمعنوي الإيجابي، حين تشاهد هذه المنافسة القوية والإيجابية بين الشركاء الأدبيين”.

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