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فريق التحرير

13 يونيو 2024

المدينة المنورة تودع ضيوف الرحمن وتستقبل زوار عيد الأضحى

حج 2024
المدينة المنورة تودع ضيوف الرحمن وتستقبل زوار عيد الأضحى

ودّعت المدينة المنورة ضيوف الرحمن المغادرين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما استقبلت أعداداً كبيرة من زوار الداخل من المواطنين والمقيمين، الذين يحرصون على قضاء ما تبقى من إجازة عيد الأضحى في رحاب طيبة الطيبة.

وتمثل زيارة مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والمسجد النبوي خلال هذه الأيام فرصة وغنيمة لزوار الداخل بشكل عام نظراً لحرية الحركة وسهولة التنقل فيها وبين مساجدها ومواقعها التاريخية لخلوها من الزحام ولينعموا وذويهم بروحانية المسجد وروضته والسلام على المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.

ويحرص الزوار على الإقامة في الفنادق والدور السكنية المجاورة والقريبة من المسجد النبوي أملاً في قضاء جُلّ وقتهم في تأدية الصلوات فيه والانشغال بالطاعات, كذلك صيام يوم عرفة والإفطار مع جموع المصلين.

‎وتشهد المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي حركة ملحوظة من قبل الزائرين، لما تضمه من أسواق تجارية ومطاعم متنوعة، حيث انتظمت الحركة المرورية بانسيابية تامة، في ظل تواجد رجال الأمن ومختلف الفرق للجهات الخدمية الأخرى.

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