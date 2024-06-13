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13 يونيو 2024

وكيلة هالاند تكشف مستقبله مع مانشستر سيتي

رياضة
وكيلة هالاند تكشف مستقبله مع مانشستر سيتي

كشفت رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن مصيره مع ناديه الإنجليزي في حال أقدم أحد الفريق على دفع الشرط الجزائي في عقده.

ورفضت المحامية البرازيلية خلال لقاء لها مع صحيفة “ميرور” الإنجليزية أي اقتراح بأن هالاند يمكن يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف، في ظل تفعيل الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان هالاند أن يبقى مع مانشستر سيتي حتى نهاية مسيرته، قالت بيمينتا: “لا أعرف، لكنني أعتقد أن مشروع إيرلينج هالاند سيستمر بمرور الوقت، خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وأضافت: “سيعتمد الأمر أيضا على التوجهات في كرة القدم. على أية حال، هناك شيء واحد مؤكد اليوم.. إيرلينج هالاند يشعر بأنه في بيته في مانشستر سيتي، إنه ملتزم بنسبة ألف بالمائة بمشروع سيتي ويتطلع بالفعل للموسم الجديد مع النادي”.

وأحدثت بيمينتا جدلا العام الماضي، عندما أوضحت أن قيمة هالاند المحتملة لم يعد من الممكن قياسها بملايين الجنيهات. وأن قيمته التجارية زادت بشكل أكبر.

 

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