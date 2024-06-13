“واتساب” تُنافس “زووم” و”فيس تايم”.. ميزات جديدة تُعزز تجربة مكالمات الفيديو

أعلنت منصة المراسلة الفورية “واتساب”، المملوكة لشركة ميتا، عن تحديثات هامّة لتحسين تجربة مكالمات الفيديو عبر مختلف الأجهزة، في خطوة تُعزّز مكانتها في المنافسة مع تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى مثل “زووم” و”فيس تايم” و”جوجل Meet”.

تتضمن التحديثات الجديدة ميزة مشاركة الشاشة مع دعم الصوت، مما يُتيح للمستخدمين عرض مقاطع الفيديو ومشاركة المحتوى معًا خلال المكالمات، ممّا يُضفي على التواصل بعدًا جديدًا.

كما رفعت واتساب الحد الأقصى لعدد المشاركين في مكالمات الفيديو إلى 32 شخصًا، لتُتيح إمكانية التواصل الجماعي بشكلٍ أوسع، سواءً في الاجتماعات أو المناسبات.

أدركت واتساب الحاجة إلى تحسين جودة الصوت في ظل ازدياد الاعتماد على مكالمات الفيديو، فقامت بإدخال ترميز جديد يُسمى Meta Low Bitrate (MLow) يحلّ محل الترميز المفتوح المصدر Opus الذي كانت تستخدمه سابقًا.

يُقدم الترميز الجديد جودة صوت مضاعفة مع تقليل الحوسبة اللازمة لمعالجته بنسبة 10%، ممّا يُؤدي إلى تحسين تجربة المكالمات حتى مع ضعف اتصال الإنترنت أو استخدام الأجهزة القديمة.

وأضافت واتساب ميزة تسليط الضوء على المتحدث، التي تُبرز تلقائيًا المشاركين المتحدثين في المكالمة، وتجعلهم يظهرون في مقدمة الشاشة، ممّا يُسهل على باقي المشاركين متابعة سير النقاش.

وتُؤكد واتساب سعيها الدائم لتقديم أفضل تجربة ممكنة لمستخدميها، وتُعلن عن طرح كافة التحديثات الجديدة المتعلقة بالمكالمات لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.