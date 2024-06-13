1500 جولة رقابية لضمان جاهزية المساجد لصلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أكثر من 1500 جولة رقابية على المساجد والجوامع بالمدينة المنورة؛ للتأكد من جاهزية الجوامع لاستقبال المصلين بالشكل الأمثل خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولات التحقق من أعمال الصيانة العامة، وسلامة المرافق، ومبردات المياه، وجميع الخدمات التي تضمن توفير بيئة نظيفة ومريحة للمصلين.

وذلك بمشاركة مراقبين ومراقبات من فرع الوزارة، لضمان جاهزية الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين والمصليات في صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، وليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.