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14 يونيو 2024

مكالمة هاتفية تغير مصير توني كروس في يورو 2024

رياضة
مكالمة هاتفية تغير مصير توني كروس في يورو 2024

أكد جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، أنه استغرق بعض الوقت لإقناع توني كروس للعودة للمنتخب، حيث سينهي الأيام الأخيرة في مسيرته ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وقرر كروس (34 عاما) في 2021 الاعتزال دوليا، ومع ذلك، غيرت مكالمة من ناجلسمان مصير اللاعب (34 عاما) والذي ستتاح له الآن فرصة توديع جماهير بلاده على أرضية الملعب ومرتديا قميص ألمانيا.

 

وقال ناجلسمان: “توني مهم بالنسبة لنا، يمكن تمرير الكرة له في أي وقت، إنه لاعب مهم للجميع، وخصوصا للشباب”.

 

وأضاف: “إقناعه لم يكن سهلا، لقد استغرقت بعض الوقت، قال لي إنه سيشارك فقط في حال شعوره أننا يمكننا تحقيق الفوز مع المنتخب، وقال حينها (نعم سنحقق ذلك)”.

 

وتابع: “ينبغي علينا فقط الإيمان بأنفسنا، من الرائع أن الجميع في الملعب يشجعك، أتمنى أن نستمتع جميعا ببطولة كبرى غدا”.

 

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