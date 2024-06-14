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14 يونيو 2024

أسعار النفط تتراجع بنحو 1% وخام برنت يستقر عند 82.04 دولار للبرميل

اقتصاد
أسعار النفط تتراجع بنحو 1% وخام برنت يستقر عند 82.04 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط تراجعاً في تعاملات الجمعة المبكرة، لكنها تظل في مسار تسجيل مكسب أسبوعي لأول مرة في غضون أربعة أسابيع.

يأتي هذا التحول في الأداء وسط توازن الأسواق بين تأثيرات السياسات النقدية للولايات المتحدة، التي قد تحتفظ بمعدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وبين التوقعات الإيجابية لنمو قوي في الطلب على النفط والوقود خلال العام الجاري.

تحديداً، خسرت العقود الآجلة لخام برنت نحو 72 سنتاً، أو 0.87%، لتصل إلى 82.04 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 79 سنتاً، ما يعادل 1%، لتنزل إلى 77.84 دولار للبرميل، متراجعة عن المكاسب الطفيفة التي حققتها في الجلسة السابقة.

رغم التقلبات التي شهدها الأسبوع، فإن أسعار النفط ارتفعت عقب تثبيت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط لعام 2024.

ومن جانبه، يتوقع غولدمان ساكس أن يكون هناك طلب أمريكي قوي على الوقود خلال صيف هذا العام.

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