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14 يونيو 2024

بايدن: لن أعفو عن ابني هانتر بعد إدانته بحيازة سلاح ناري

دوليات
بايدن: لن أعفو عن ابني هانتر بعد إدانته بحيازة سلاح ناري

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنّه لن يعفو عن نجله هانتر الذي أدانته محكمة في الولايات المتحّدة بحيازة سلاح ناري خلافاً للقانون.

وخلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة السبع في إيطاليا سأل صحافي الرئيس الأمريكي عمّا إذا كان يعتزم إصدار عفو عن نجله فردّ قائلاً “كلا”.

وأضاف “لن أعفو عنه”، مشيراً أيضاً إلى أنّه لن يخفّف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقّ نجله.

وسبق للرئيس الديموقراطي الذي سيواجه سلفه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 5 نوفمبر، أن أكّد أنّه لن يعفو عن نجله إذا ما أدين أمام المحكمة، متعهّداً “احترام الإجراءات القانونية”.

ودانت هيئة محلّفين هانتر بايدن بتهم تتعلّق بحيازته سلاحاً نارياً خلافاً للقانون في 2018 عندما كان مدمناً على المخدّرات.

وبعد إدانته، يواجه هانتر بايدن (54 عاماً) عقوبة يمكن أن تصل نظرياً إلى السجن لمدة 25 عاماً ولكن يمكن للمحكمة أيضاً أن تستبدلها بعقولة أخرى أخفّ.

وهانتر بايدن محام ورجل أعمال سابق امتهن الرسم، وقد أدين بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدّرات عندما اشترى مسدس كولت كوبرا من متجر أسلحة في 12 أكتوبر 2018.

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