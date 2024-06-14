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14 يونيو 2024

كارثة مناخية بـ5 مناطق في تشيلي.. 14 مليون تحت الخطر

منوعات
كارثة مناخية بـ5 مناطق في تشيلي.. 14 مليون تحت الخطر A car is submerged in floodwaters after heavy rains Santiago, Chile, June 23, 2023. REUTERS/Ivan Alvarado

أودت الأمطار الغزيرة في جنوب ووسط تشيلي، الخميس، بحياة شخص وألحقت أضرارا بمئات المنازل لتعلن السلطات عن كارثة في خمس مناطق في البلاد.

لقي شخص حتفه في مدينة لينارس عندما سقط عمود إضاءة في أحد الشوارع بعد أمطار غزيرة تواصلت لساعات ورياح عاتية، وفق ما أعلن جهاز الاستجابة للكوارث “سينابريد”.

وفي آخر تقرير رسمي، أكدت وزيرة الداخلية كارولينا توها بأن “الأسوأ.. بات خلفنا، لكن علينا ألا نتهاون”.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت هيئة الأرصاد التشيلية تحذيرا على أعلى مستوى يشمل حوالى 14 مليونا من سكان البلاد البالغ عددهم 20 مليونا والمقيمين في ست من مناطق البلاد الـ16، لكنه رُفع لاحقا فيما أفادت لسلطات بأن 80 في المئة من العاصفة مرّ وتتجه إلى الأرجنتين المجاورة.

وقبل وصول مياه الفيضانات، عانت منطقة وسط تشيلي من الجفاف على مدى 15 عاما.

وأفاد الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش في رسالة من السويد حيث يقوم بزيارة رسمية بأن الأمطار “ستتواصل بقوة بالغة” فيما أعلن عن أول حالة وفاة.

وقبل صعودها على متن طائرة لزيارة المناطق المتضررة الخميس قالت توها إنه تم الإعلان عن “كارثة” في خمس مناطق لتسريع إيصال الموارد.

وأفاد “سينابريد” بأن الأمطار أثّرت على حوالى 3300 شخص مقارنة مع تقديرات أولية تحدّثت عن 4300 شخص.

وفي سانتياغو التي شهدت أمطارا غزيرة أيضا، أُغلقت المدارس خلال اليوم وحضّت السلطات الناس على الحد من تحرّكاتهم.

وفي مدينة فينا ديل مار، عمل الخبراء على إنقاذ مبنى من 12 طابقا معرّضا للانهيار بعدما أحدثت الأمطار مجرى كبيرا في أسفله.

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