230 مليون دولار من “أمازون” لدعم شركات الذكاء الاصطناعي

تعهدت شركة “أمازون ويب سيرفيسز” (AWS) العملاقة في مجال الحوسبة السحابية، الخميس تقديم 230 مليون دولار بهدف تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من جانب الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن المبادرة ستزود الشركات في المراحل المبكرة بائتمانات حوسبة سحابية من AWS، فضلاً عن إمكانات للإرشاد والتعليم لتعزيز استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتأتي خطوة “أمازون” في وقت تخضع شركات التكنولوجيا الكبرى لتدقيق متزايد من الهيئات التنظيمية لشؤون مكافحة الاحتكار لتحديد ما إذا كانت تخنق المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وستتيح الاعتمادات المقدمة للشركات الناشئة المشارِكة في البرنامج، الوصول إلى عروض الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات وشرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة من AWS.

ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينها “تشات جي بي تي”، قدراً هائلاً من قوة الحوسبة، ما يستنزف الاحتياطيات النقدية للشركات الناشئة بسرعة.

في وقت سابق من هذا العام، فتحت لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة تحقيقاً حول كيفية استثمار شركات التكنولوجيا الكبرى في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وطلبت مزيداً من المعلومات من الشركات، بما يشمل “أمازون ويب سيرفيسز”.

وتدرس هيئات مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضاً الروابط بين شركات الذكاء الاصطناعي وشركائها الكبار في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.