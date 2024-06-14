يوم التروية: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى منى في مشهد إيماني مهيب

بدأ حجاج بيت الله الحرام في صباح يوم الجمعة، الثامن من شهر ذي الحجة 1445 هـ، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، راجين من الله القبول والمغفرة.

وتردد صدى التلبية والتسبيح والتكبير في أرجاء منى، معبرًا عن روحانية وإيمانية عميقة، حيث يعتبر قدوم الحجاج إلى منى يوم التروية والمبيت فيها سنة مؤكدة في الشريعة الإسلامية، سواء كانوا مقرنين أو مفردين.

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم داخل مكة أو خارجها، ويبقون في منى حتى بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ثم يتوجهون إلى عرفة للوقوف الكبرى.

يعود الحجاج إلى منى بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة، لقضاء أيام التشريق (10 – 11 – 12 – 13) من ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، إلا من تعجل، وذلك وفقًا لقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى).