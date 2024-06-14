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14 يونيو 2024

كندي مقيم في الصين يعترف بسرقة أسرار “تسلا”
اقتصاد
كندي مقيم في الصين يعترف بسرقة أسرار “تسلا”

أعلن القضاء الفدرالي الأمريكي، الخميس، أنّ رجل أعمال كندياً-ألمانياً يعيش في الصين وأوقف في الولايات المتّحدة، أقرّ بذنبه بسرقة أسرار صناعية من إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم.

ولم يحدّد القضاء الأمريكي هوية الشركة لكنّ وسائل إعلام في كل من الولايات المتحدة وكندا أكّدت أنّ الشركة المعنيّة هي تسلا التي يديرها الملياردير إيلون ماسك.

وبإقراره بذنبه يتجنّب كلاوس بفلوغبيل (58 عاماً) محاكمته جنائياً لكنّه يواجه عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات.

وقال مكتب المدّعي العام الفدرالي لشرقي ولاية نيويورك في بيان إنّ بفلوغبيل الذي “يقيم في جمهورية الصين الشعبية، ويحمل الجنسيّتين الكندية والألمانية، اعترف بأنّه مذنب بتهمة التآمر لنقل أسرار التصنيع الخاصة بأكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة”.

ومن المقرّر النطق بالحكم في هذه القضية في 9 أكتوبر.

وقال المدّعي العام الفدرالي بريون بيس إنّ اعتراف المتّهم بالذنب “يُظهر أنّ هذه النيابة العامة تحيل بسرعة إلى المحاكمة أولئك الذين يختلسون الملكية الفكرية لشركات أميركية وأنها تحمي اقتصادنا وأمننا القومي”.

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