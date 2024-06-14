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14 يونيو 2024

الصحة: وصول نسبة تحصين حجاج الداخل ضد الأمراض المعدية لـ 99%

حج 2024
الصحة: وصول نسبة تحصين حجاج الداخل ضد الأمراض المعدية لـ 99%

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الحجاج من داخل المملكة الذين حصلوا على التحصين الكامل ضد الأمراض المعدية وصلت إلى 99% في موسم حج هذا العام، كما تم إلغاء تصارح حوالي 150 حاجًا بسبب عدم اكتمال تحصينات التطعيم الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة أن صحة وسلامة الحجاج تأتي على رأس أولوياتها لضمان تمكينهم من أداء المناسك بطمأنينة وصحة وعافية، حيث دعت سابقًا جميع الحجاج من داخل المملكة إلى الحرص على إكمال جراعات التطعيم قبل التوجه لأداء الشعيرة وتوثيقها عبر التطبيق الصحي “صحتي”.

ومع شروق شمس يوم الجمعة الموافق للثامن من ذو الحجة 1443 هـ بدأ توافد الحجاج الى مشعرمنى استعداداً لقضاء يوم التروية وفق السنة النبوية الكريمة.

ويؤدي الحجاج بذلك شعيرة الإحرام وتقديم الذبائح تقربا لله عز وجل. ويعتبر المبيت بمنى ليلة التروية والإحرام من المستحبات وليس من الفرائض.

ويستحب للحاج أن يحرم للحج من مكانه إن كان خارج مكة ، أما إذا كان داخلها فلا يلزم الإحرام مرة أخرى بل يٌحرم من بيته.

ومع طلوع شمس يوم التاسع من ذوالحجة يتحرك الحجاج باتجاه مشعر عرفات للوقوف به وأداء ركن الحج الأعظم.

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