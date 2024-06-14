“الأرصاد”: نحرص على تقديم برامج توعوية بـ5 لغات تستهدف حجاج بيت الله الحرام

أعلن المركز الوطني للأرصاد، مواصلة أعماله في يوم التروية من خلال التنسيق المستمر والتعاون المتواصل مع مختلف الجهات المعنية في المشاعر المقدسة لتمكينها من الاضطلاع الكامل على بيانات الطقس والظواهر الجوية المحتملة من خلال تقنيات المركز ومحطاته المتواجدة في المشاعر المقدسة.

وأضاف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، في مقطع فيديو نُشر عبر الحساب الرسمي للمركز، أن المركز يقدم برامج توعوية بـ5 لغات تستهدف حجاج بيت الله الحرام، بهدف تحقيق أقصى درجات الحفاظ على صحة الحاج.

وأضاف “القحطاني”: “درجات الحرارة في مشعر منى مرتفة وستبلغ 43 درجة مئوية، فيما تبلغ سرعة الرياح 34 كيلو/ساعة، وتبلغ الرطوبة 70%”.

وتابع: “ويراقب المركز فرص تكون الصحب فوق مرتفعات الطائف، واحتمالية هطول الأمطار بالمشاعر”.