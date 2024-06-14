تكلفته 320 مليون دولار.. أمريكا تدرس تفكيك رصيف غزة العائم بسبب الأمواج

يدرس الجيش الأمريكي تفكيك الرصيف العائم قبالة غزة مؤقتا مرة أخرى بسبب شدة الأمواج، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أمريكيين.

وسيتم نقل الرصيف العائم بعد ذلك إلى إسرائيل، حيث تأتي هذه الخطوة جراء مخاوف من احتمال تضرر الرصيف العائم مرة أخرى بفعل شدة الأمواج.

وستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع، التي يتم فيها إعادة نظام الرصيف والجسر الهش، المعروف باسم الخدمات اللوجستية المشتركة على شاطئ غزة.

يُذكر أن نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ، قالت، في وقت سابق إن بناء الرصيف العائم كلف الولايات المتحدة حوالي 320 مليون دولار.