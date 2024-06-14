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فريق التحرير

14 يونيو 2024

“أبشر” يتيح إصدار تصاريح السفر الفورية لمن هم دون 21 عامًا عبر تبويب “أفراد الأسرة”

محليات
“أبشر” يتيح إصدار تصاريح السفر الفورية لمن هم دون 21 عامًا عبر تبويب “أفراد الأسرة”

أعلنت منصة “أبشر” عن تسهيل إجراءات إصدار تصاريح السفر للأفراد دون سن 21 عامًا، حيث يمكن القيام بذلك بشكل فوري وإلكترونياً من خلال الخطوات المحددة في التبويب الخاص بـ”أفراد الأسرة” ثم اختيار “تصاريح السفر لأفراد الأسرة”.

لإتمام العملية عبر منصة “أبشر”، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً، الدخول إلى المنصة واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم تصاريح السفر، بعد ذلك، يُحدد المستخدم إصدار تصاريح السفر باستخدام جواز السفر أو الهوية الوطنية لدول الخليج العربي، ويُحدد اسم المصرح له ونوع التصريح ومدته.

عقب ذلك، تظهر رسالة تأكيد تصاريح السفر وأخيراً رسالة تؤكد إصدار التصريح دون الحاجة إلى طباعته.

أما عبر إدارات الجوازات، فيتوجب على المتقدم إحضار الهوية الوطنية الأصل وصورة منها، جواز السفر أو الهوية الوطنية للمصرح له أو سجل الأسرة، وتعبئة نموذج طلب التصريح وفقاً للتعليمات المحددة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل إجراءات السفر والتقليل من البيروقراطية، وتمكين الشباب من السفر والاستفادة من الفرص المتاحة في الدول الأخرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تسهيل الخدمات العامة وتقديمها بشكل مبسط وسريع للمواطنين.

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