أمانة جدة تعتمد 5 نقاط تفتيش لمنع تهريب لحوم الأضاحي

أعلنت أمانة محافظة جدة، تحديد 5 نقاط تفتش لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل المحافظة بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، حيث أن نقاط التفتيش ستغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة وتشمل نقطة تفتيش الخمرة ، ونقطة تفتيش الكبرى الميت ، وطريق هدى الشام، ونقطة تفتيش الغولا ، وطريق مكة المكرمة القديم.

وستعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة؛ لمنع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة، كما أن النقاط ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، بمشاركة البلديات الفرعية والجهات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في الأمانة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المشددة حيال من يُضبط في تهريب اللحوم.

وتحذر أمانة جدة الجميع، من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظًا على سلامتهم.