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فريق التحرير

14 يونيو 2024

إنقاذ حياة حاج صيني سبعيني من انسداد القنوات المرارية

حج 2024
إنقاذ حياة حاج صيني سبعيني من انسداد القنوات المرارية

تمكن فريق طبي متخصص من مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، ممثلاً بمركز صحة الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة، من إنقاذ حياة حاج صيني يبلغ من العمر 73 عاماً في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض يعاني من انسداد القناة الصفراوية بسبب سرطان المرارة، مما أدى إلى التهاب حاد في القنوات الصفراوية وتسمم الدم البكتيري.

وتابع: “لدى وصوله إلى المدينة الطبية، قام الفريق الطبي بمعالجة الحالة بسرعة كبيرة وقام بإجراء تنظير للقنوات الصفراوية وتركيب دعامة لإزالة الانسداد. والحمد لله العملية تمت بنجاح تام وبدون أي مضاعفات وهذا سيساعده للعودة لأداء مناسك الحج تحت المراقبة والإشراف الطبي”.

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