الصحة تقدم رعاية صحية متكاملة لـ 93 ألف حاج خلال الأيام الأولى للحج

واصلت وزارة الصحة جهودها الحثيثة لتقديم رعاية صحية شاملة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، حيث استفاد حوالي 93 ألف حاج من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، وذلك منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.

شملت الخدمات الصحية المقدمة للحجاج مجموعة واسعة من العيادات الطبية والتخصصية، بالإضافة إلى الصيدليات ومراكز غسيل الكلى وغرف العناية المركزة ووحدات العزل. كما تم إجراء 19 عملية قلب مفتوح، و218 قسطرة قلبية، و676 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لـ 2022 حاجًا في المستشفيات والمراكز الطبية.

وأكدت وزارة الصحة التزامها بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية المؤهلة، والمنشآت والمراكز الصحية المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة وراحة الحجاج خلال أداء مناسك الحج.